Минобороны опровергло сообщения об усилении группировки в Сирии

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков опроверг сообщения американских СМИ об усилении российской группировки в Сирии.
Как заявил Конашенков, Минобороны в соответствии с поручением президента сокращает группировку российских сил в этой стране.
Он отметил, что в пункт постоянного базирования в Североморске с 6 января возвращается группа кораблей Северного Флота, в состав которой входит авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и авиация, использовавшаяся для нанесения ударов по международным террористическим группировкам.
Конашенков добавил, что на территорию России с авиабазы Хмеймим уже перебазированы первые шесть бомбардировщиков Су-24, а в ближайшее время с территории Сирии по плану выведут другие самолеты, а также летный и инженерно-технический персонал.
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