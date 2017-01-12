Минобороны опровергло сообщения об усилении группировки в Сирии

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков опроверг сообщения американских СМИ об усилении российской группировки в Сирии.

Ранее американский телеканал FoxNews сообщил об "увеличении военного присутствия России в Сирии".

Как заявил Конашенков, Минобороны в соответствии с поручением президента сокращает группировку российских сил в этой стране.

Он отметил, что в пункт постоянного базирования в Североморске с 6 января возвращается группа кораблей Северного Флота, в состав которой входит авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и авиация, использовавшаяся для нанесения ударов по международным террористическим группировкам.

"Кстати, Foxnews, как и практические все мировые СМИ, сообщал об этом в своих новостях", — подчеркнул официальный представитель Минобороны.

Конашенков добавил, что на территорию России с авиабазы Хмеймим уже перебазированы первые шесть бомбардировщиков Су-24, а в ближайшее время с территории Сирии по плану выведут другие самолеты, а также летный и инженерно-технический персонал.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>