Россия за сутки передала сирийцам пять тонн гуманитарной помощи

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки передал жителям города Алеппо и населенного пункта Умм-Дбебе 5 тонн гуманитарной помощи, сообщается в среду на сайте Минобороны РФ.
В Алеппо, кроме того, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для жителей восточных районов города.
Как сообщили в Центре по примирению, в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 1097.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.
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