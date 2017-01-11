В Казахстане выбирают площадку для переговоров по Сирии в Астане

АСТАНА, 11 янв — РИА Новости. Определение площадки для проведения переговоров по Сирии находится в процессе, сообщил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице.

"Все в процессе", — сказал Ашикбаев, отвечая на вопрос, определена ли площадка для проведения переговоров.

По его словам, в процессе находятся и вопросы по определению состава участников встречи.

Он пояснил, что в настоящее время ведется дипломатическая проработка встречи. Отвечая на вопрос, касающийся возможных дат проведения, Ашикбаев сказал, что ведется проработка вокруг заявленных сроков.

"Ведется кропотливая работа, и как только будут известны детали, мы, безусловно, вас известим", — сказал он журналистам.

Он подчеркнул, что Казахстан делает все возможное, что касается его участия в этом мероприятии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>