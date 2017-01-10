В Сирии завершается освобождение от террористов пригородов Дамаска

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в Сирии завершается освобождение от террористов пригородов столицы страны Дамаска.

"За это время разгромлены крупные бандформирования в районах Хамы и Хомса. От боевиков очищена провинция Латакия, завершается освобождение от террористов пригородов Дамаска, разблокирована основная транспортная магистраль, связывающая столицу с севером страны. Освобождены города Алеппо и Эль-Карьятейн, которые имеют ключевое значение", — сказал он во вторник на селекторном совещании в Минобороны.

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