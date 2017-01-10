Генштаб Турции сообщил о ликвидации 19 боевиков ИГ на севере Сирии за сутки

АНКАРА, 10 янв — РИА Новости. Генштаб вооруженных сил Турции сообщил во вторник о ликвидации за минувшие сутки 19 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в ходе операции "Щит Евфрата" на севере Сирии.

"Нашими ВВС в ходе авиаударов в районе населенных пунктов Эль-Баб, Бзага и Суфлания ликвидированы 27 объектов ИГ, в том числе оборонительные позиции, убежища и штабы террористов. В ходе воздушных и сухопутных операций уничтожено 19 боевиков ИГ, три минометные позиции и четыре оснащенных вооружением транспортных средства", — говорится в полученном РИА Новости заявлении генштаба Турции.

По информации военного ведомства, ВС Турции нанесли также удары из артиллерии и танков по 340 целям.

Армия Турции 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство", с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

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