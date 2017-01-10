Американские пилоты обвинили ВКС в "опасных сближениях" в Сирии

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Пилоты ВВС США заявили об "опасных сближениях" с российскими истребителями в небе над Сирией, при этом американцы предпочитают "уступать дорогу", чтобы избежать столкновений, пишет Wall Street Journal.
"Они крайне редко дают устный ответ. Крайне редко уходят в сторону. Мы их пропускаем. Мы не знаем, что они видят или не видят, и мы не хотим, чтобы они врезались в кого-то из нас", — заявил газете генерал-майор Чарльз Коркоран.
Командование ВВС США опасается, что инциденты могут вызвать новый виток напряженности между Москвой и Вашингтоном, указывает издание.
"Когда разбивается самолет, это, по статистике, скорее происходит из-за какой-либо механической неполадки, а не из-за того, что его кто-то сбил. Но при неясности обстановки и несогласованности действий во время войны люди будут склонны думать, что самолет упал из-за вражеских действий", — считает полковник ВВС США Дэниэл Мэннинг.
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