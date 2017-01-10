Американские пилоты обвинили ВКС в "опасных сближениях" в Сирии

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Пилоты ВВС США заявили об "опасных сближениях" с российскими истребителями в небе над Сирией, при этом американцы предпочитают "уступать дорогу", чтобы избежать столкновений, пишет Wall Street Journal.

Издание утверждает, что, несмотря на подписанный осенью 2015 года меморандум о безопасности при полетах в Сирии, опасные инциденты продолжаются, причем американские летчики обвиняют российских коллег в незнании правил безопасного маневрирования либо в неспособности или нежелании соблюдать их.

"Они крайне редко дают устный ответ. Крайне редко уходят в сторону. Мы их пропускаем. Мы не знаем, что они видят или не видят, и мы не хотим, чтобы они врезались в кого-то из нас", — заявил газете генерал-майор Чарльз Коркоран.

Командование ВВС США опасается, что инциденты могут вызвать новый виток напряженности между Москвой и Вашингтоном, указывает издание.

"Когда разбивается самолет, это, по статистике, скорее происходит из-за какой-либо механической неполадки, а не из-за того, что его кто-то сбил. Но при неясности обстановки и несогласованности действий во время войны люди будут склонны думать, что самолет упал из-за вражеских действий", — считает полковник ВВС США Дэниэл Мэннинг.

В октябре прошлого года Пентагон сообщил об опасном сближении российского и американского самолетов в небе над Сирией, признав, однако, что оно не было злонамеренным. В ответ в российском Минобороны заявили, что правила нарушил американский самолет-радар E-3 AWACS, оказавшийся на расстоянии менее 500 метров от российского истребителя Су-35. В ведомстве отметили, что командование ВВС США принесло извинения за случившееся.

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