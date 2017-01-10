На северо-востоке Сирии в городе Камышли прогремел взрыв

БЕЙРУТ, 10 янв — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Взрывное устройство сработало в районе центрального отделения почты сирийского города Камышли; один человек погиб, еще один пострадал, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на источник в полиции города.
استشهاد شخص بانفجار في القامشلي السورية https://t.co/zhvpcrZBS5#عربي_وإقليمي pic.twitter.com/oGadj5Hv5A— قناة المنار (@almanarnews) 9 января 2017 г.
По словам собеседника агентства, бомба была установлена на машине, припаркованной близ учреждения.
Камышли, расположенный в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, контролируется правительственными войсками и курдскими силами самообороны (КСС). Последний раз террористы организовали крупный теракт в этом городе в июле прошлого года. Тогда погибли 52 человека, еще около 200 мирных граждан получили ранения.
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