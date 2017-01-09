Эксперт: Асаду выгодно обсуждать проект конституции Сирии именно в Астане

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президенту Сирии Башару Асаду выгодно обсуждать вопросы новой конституции страны в рамках переговоров в Астане, а не в других более представительных форматах, полагает эксперт по Ближнему Востоку, преподаватель департамента политической науки Высшей школы экономики, арабист Леонид Исаев.

"Дамаску была бы интересна выработка конституции в рамках более узких площадок, таких как Астана, где присутствует та оппозиция, которая вряд ли представляет угрозу", — заявил Исаев РИА Новости в понедельник.

"Выработка конституции с оппозицией, которая реально будет и может на что-то претендовать с точки зрения распределения власти между регионами и политическими группами, это, мне кажется, Асаду было бы не очень интересно," — отметил политолог, напомнив, что группировка "Ахрар аш-Шам" заявила, что не подписала соглашение о перемирии, и не будет участвовать в переговорах по Сирии.

Исаев также упомянул роль курдов как одного из важнейших игроков на поле сирийского урегулирования. Он подчеркнул, что Асад был против участия курдов в женевских переговорах. И до тех пор, пока встреча в Астане будет инициативой РФ, Турции и Ирана, курдов там не будет. Это объясняется тем, что против присутствия курдов сейчас вступает Анкара, а для их вовлечения в процесс надо задействовать США. То есть, полагает эксперт, будущую конституцию с курдами Асад вряд ли будет готов обсуждать.

"Асаду хотелось бы обсуждать вопросы будущего Сирии — переходного правительства, выполнения резолюции ООН и новой конституции — именно с карманной оппозицией: это создаст видимость хотя бы формального следования совбезовской резолюции и придаст ему хоть какую-то легитимность. А вот обсуждать конституцию в рамках каких-то форумов, где было бы достаточно широкое оппозиционное присутствие, ему не очень интересно, потому что в таком случае придется реально делиться властью", — считает востоковед.

По его мнению, предстоящую встречу в столице Казахстана пока нельзя назвать представительной, учитывая тот факт, что ранее около 10 групп сирийской оппозиции заявили, что замораживают подготовку к переговорам.

"Весь север Сирии пока выпадает, а это самый мятежный регион. Поэтому в рамках Астаны можно о каких-то сиюминутных ситуативных вопросах договариваться, что-то долгосрочное в таком формате решать все-таки сложно. Мне кажется, Астана хороша тем, что это некий второй шаг в снижении конфликтогенности после объявления о режиме прекращения огня. В данном случае Астана позволяет нам решать вопросы временного урегулирования ситуации на северо-западе, но далеко не в масштабах всей Сирии, потому что в таком случае к тройственной инициативе России, Ирана и Турции должны подключаться другие игроки", — заключил Исаев.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

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