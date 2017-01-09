США
10.0110 января00:01МСК
USD59.90-0.76
EUR63.11-0.70
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Эксперт: Асаду выгодно обсуждать проект конституции Сирии именно в Астане

14:0209.01.2017
(обновлено: 14:03 09.01.2017)
022253
Вид на Дамаск с горы Касьюн. Архивное фото
© РИА Новости. А. Новоточинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президенту Сирии Башару Асаду выгодно обсуждать вопросы новой конституции страны в рамках переговоров в Астане, а не в других более представительных форматах, полагает эксперт по Ближнему Востоку, преподаватель департамента политической науки Высшей школы экономики, арабист Леонид Исаев.

"Дамаску была бы интересна выработка конституции в рамках более узких площадок, таких как Астана, где присутствует та оппозиция, которая вряд ли представляет угрозу", — заявил Исаев РИА Новости в понедельник.

"Выработка конституции с оппозицией, которая реально будет и может на что-то претендовать с точки зрения распределения власти между регионами и политическими группами, это, мне кажется, Асаду было бы не очень интересно," — отметил политолог, напомнив, что группировка "Ахрар аш-Шам" заявила, что не подписала соглашение о перемирии, и не будет участвовать в переговорах по Сирии.

Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
© AFP 2016/ Joseph Eid
Асад рассказал, от кого зависит успех переговоров в Астане
Исаев также упомянул роль курдов как одного из важнейших игроков на поле сирийского урегулирования. Он подчеркнул, что Асад был против участия курдов в женевских переговорах. И до тех пор, пока встреча в Астане будет инициативой РФ, Турции и Ирана, курдов там не будет. Это объясняется тем, что против присутствия курдов сейчас вступает Анкара, а для их вовлечения в процесс надо задействовать США. То есть, полагает эксперт, будущую конституцию с курдами Асад вряд ли будет готов обсуждать.

"Асаду хотелось бы обсуждать вопросы будущего Сирии — переходного правительства, выполнения резолюции ООН и новой конституции — именно с карманной оппозицией: это создаст видимость хотя бы формального следования совбезовской резолюции и придаст ему хоть какую-то легитимность. А вот обсуждать конституцию в рамках каких-то форумов, где было бы достаточно широкое оппозиционное присутствие, ему не очень интересно, потому что в таком случае придется реально делиться властью", — считает востоковед.

По его мнению, предстоящую встречу в столице Казахстана пока нельзя назвать представительной, учитывая тот факт, что ранее около 10 групп сирийской оппозиции заявили, что замораживают подготовку к переговорам.

Вид на Астану, столицу Казахстана. Архивное фото
© Fotolia/ rm
Эксперт рассказал, чего можно ожидать от межсирийских переговоров в Астане
"Весь север Сирии пока выпадает, а это самый мятежный регион. Поэтому в рамках Астаны можно о каких-то сиюминутных ситуативных вопросах договариваться, что-то долгосрочное в таком формате решать все-таки сложно. Мне кажется, Астана хороша тем, что это некий второй шаг в снижении конфликтогенности после объявления о режиме прекращения огня. В данном случае Астана позволяет нам решать вопросы временного урегулирования ситуации на северо-западе, но далеко не в масштабах всей Сирии, потому что в таком случае к тройственной инициативе России, Ирана и Турции должны подключаться другие игроки", — заключил Исаев.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Комментировать
+
Война в Сирии
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.