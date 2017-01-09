Эксперт: Асаду выгодно обсуждать проект конституции Сирии именно в Астане

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президенту Сирии Башару Асаду выгодно обсуждать вопросы новой конституции страны в рамках переговоров в Астане, а не в других более представительных форматах, полагает эксперт по Ближнему Востоку, преподаватель департамента политической науки Высшей школы экономики, арабист Леонид Исаев.
"Дамаску была бы интересна выработка конституции в рамках более узких площадок, таких как Астана, где присутствует та оппозиция, которая вряд ли представляет угрозу", — заявил Исаев РИА Новости в понедельник.
"Выработка конституции с оппозицией, которая реально будет и может на что-то претендовать с точки зрения распределения власти между регионами и политическими группами, это, мне кажется, Асаду было бы не очень интересно," — отметил политолог, напомнив, что группировка "Ахрар аш-Шам" заявила, что не подписала соглашение о перемирии, и не будет участвовать в переговорах по Сирии.
"Асаду хотелось бы обсуждать вопросы будущего Сирии — переходного правительства, выполнения резолюции ООН и новой конституции — именно с карманной оппозицией: это создаст видимость хотя бы формального следования совбезовской резолюции и придаст ему хоть какую-то легитимность. А вот обсуждать конституцию в рамках каких-то форумов, где было бы достаточно широкое оппозиционное присутствие, ему не очень интересно, потому что в таком случае придется реально делиться властью", — считает востоковед.
По его мнению, предстоящую встречу в столице Казахстана пока нельзя назвать представительной, учитывая тот факт, что ранее около 10 групп сирийской оппозиции заявили, что замораживают подготовку к переговорам.
Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.
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