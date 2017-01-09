Асад рассказал, как отразится на Сирии улучшение отношений России и США

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил, что улучшение отношений между США и Россией при президентстве Дональда Трампа позитивно скажется на разрешении сирийского кризиса.

"Я имею в виду существующую связь, улучшение отношений между США и Россией позитивно скажется на конфликте в Сирии", — заявил он в интервью французским журналистам, текст которого опубликовало агентство SANA, отвечая на вопрос, как изменится политика США в отношении Сирии после прихода к власти Трампа.

Сирийский лидер также подчеркнул, что заявления Трампа являются "многообещающими" и представляют собой "настоящую попытку улучшения отношений между Россией и США", которая, по мнению Асада, "окажет влияние на все мировые проблемы, включая Сирию".

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