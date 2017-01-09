Асад подтвердил готовность к переговорам с оппозицией в Астане

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад подтвердил готовность к переговорам по урегулированию ситуации в стране, которые должны пройти в Астане.

"Конечно, мы готовы, и мы объявили, что наша делегация для этой конференции готова ехать,… когда будет установлено время конференции. Мы готовы вести переговоры по всем вопросам. Когда идет речь о переговорах, касательно окончания конфликта в Сирии, или о будущем Сирии, все что угодно, мы полностью открыты", — цитирует агентство SANA слова Асада во время интервью для французских журналистов.

Сирийский лидер добавил, что "ограничений в переговорах нет".

Башар Асад отметил также, что успех переговоров в Астане будет зависеть от того, какая оппозиция будет участвовать во встрече.

"Будет ли настоящая сирийская оппозиция? И когда я говорю "настоящая", имею в виду, что у нее есть народное начало в Сирии, а не основы саудовские, французские или британские", — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом о том, чтобы предложить сторонам сирийского конфликта продолжить переговоры в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу Путина и Эрдогана. Ожидается, что встреча в Астане состоится 23 января. Восьмого февраля переговоры пройдут в Женеве под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

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