Асад подтвердил готовность к переговорам с оппозицией в Астане

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад подтвердил готовность к переговорам по урегулированию ситуации в стране, которые должны пройти в Астане.
Сирийский лидер добавил, что "ограничений в переговорах нет".
Башар Асад отметил также, что успех переговоров в Астане будет зависеть от того, какая оппозиция будет участвовать во встрече.
"Будет ли настоящая сирийская оппозиция? И когда я говорю "настоящая", имею в виду, что у нее есть народное начало в Сирии, а не основы саудовские, французские или британские", — подчеркнул он.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу Путина и Эрдогана. Ожидается, что встреча в Астане состоится 23 января. Восьмого февраля переговоры пройдут в Женеве под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.
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