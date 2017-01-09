Генштаб Турции заявил о ликвидации 48 боевиков ИГ на севере Сирии за сутки

АНКАРА, 9 янв — РИА Новости. Генштаб вооруженных сил Турции сообщил в понедельник о ликвидации за минувшие сутки 48 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в ходе операции "Щит Евфрата" на севере Сирии.

"Нашими ВВС в ходе авиаударов в районе населенных пунктов Бзага, Суфлания, Заммар и Амия ликвидированы 23 объекта террористов, в том числе 10 оборонительных позиций, 10 убежищ и три штаба террористов. В ходе воздушных и сухопутных операций уничтожено 48 боевиков ИГ", — говорится в полученном РИА Новости заявлении генштаба Турции.

По информации военного ведомства, ВС Турции нанесли также удары из артиллерии и танков по 246 объектам ИГ.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>