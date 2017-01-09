Яровая считает истеричными слова о "нулевом" вкладе России в борьбу с ИГ

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает истеричным и непрофессиональным заявление министра обороны США Эштона Картера о "нулевом" вкладе России в борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает пресс-служба депутата.

В воскресенье в интервью телеканалу NBC Картер назвал "нулевым" вклад России в борьбу с ИГ, обвинив Москву в "усилении гражданской войны" в Сирии.

"Истерика на закате" — так можно охарактеризовать заявления главы Пентагона. Оно означает только одно — полный провал, когда нервы сдали, и единственный маневр — обвинить во всем того, кто эффективен в борьбе с терроризмом — Россию", — считает Яровая.

По словам депутата, для России национальная и глобальная безопасность — не игра и не предмет для спекуляций, особенно когда речь идет о жизни граждан страны. "И терроризм для нас ни свой, ни чужой, а общий и непримиримый враг и угроза", — указала Яровая, добавив, что Россия "боролась и будет бороться с терроризмом".

"Пока Пентагон, играя, разжигал войны и рисовал "нолики" на жизни государств и народов, граждане США поставили жирный "крестик" на такой политике. Поэтому пусть господин Картер думает о том, как объяснить гражданам Америки множество нулей в бюджете Пентагона, потраченных на политику агрессии, а не мира", — предложила американскому чиновнику вице-спикер Госдумы. По ее оценке, "шестизначные нули в бюджете Пентагона" не убедили американцев и европейцев в том, что их правительства настроены на мир и ценят их жизни. Напротив, в Америке и Европе видят "предательство и неэффективность" руководства своих стран и боятся третьей мировой войны.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

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