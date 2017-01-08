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Война в Сирии
Война в Сирии

Асад назвал освобождение Алеппо переломным моментом в войне с террористами

Тема:
Ситуация в Алеппо (984)
22:2608.01.2017
(обновлено: 13:40 15.01.2017)
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Алеппо после его освобождения от террористов. Архивное фото
© Фото: SANA

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью французской радиостанции RTL, что освобождение города Алеппо стало переломным моментом в войне с террористами.

Истребитель Су-30СМ и бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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В сирийской армии высоко оценили роль российских ВКС в недавних победах

"Это (освобождение Алеппо — ред.) решающий этап в этой войне, и мы на пути к победе", — заявил Асад. По его словам, победа наступит, когда все террористы будут ликвидированы.

Также Асад отметил, что одним из основных вопросов было освобождение мирных жителей, находящихся на подконтрольных террористам территориях. "Лучше ли их (жителей) оставить в их (террористов) власти? В этом роль государства? Нет, нужно их освободить", — сказал Асад.

© Ruptly
Знаменитый уличный рынок открылся в освобожденном от боевиков Алеппо

Боевик террористической группировки Джебхат ан-Нусра в Сирии. Архивное фото
© AFP 2017/ Rami Al-Sayed
Колумнист DW: западные СМИ замалчивали зверства боевиков в Алеппо
Вывод террористов из последних кварталов восточного Алеппо начался 15 декабря, но был приостановлен на следующий день, после того как боевики нарушили договоренности и попытались вывезти с собой пленных сирийских военнослужащих и оружие. Процесс эвакуации продолжился после того, как оставшиеся радикалы заявили о готовности сдаться и покинуть город.

По разным данным, за все время эвакуации восточный Алеппо покинули около 40 тысяч человек, включая боевиков. Командование сирийской армии 22 декабря официально объявило о полном освобождении Алеппо от террористов.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Массированные удары ВКС России по позициям террористов в Сирии
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС РФ во время полета для нанесения авиаудара по объектам террористов в Сирии. 17 ноября 2016
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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Минобороны РФ опубликовало в своем микроблоге в Twitter видео нанесения авиаудара крылатыми ракетами по объектам террористов в Сирии самолетами Ту-95МС дальней авиации ВКС РФ.
Уничтожение крылатой ракетой объекта незаконных вооруженных формирований на территории Сирии. 17 ноября 2016
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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Объектами поражений стали пункты управления террористов, склады с оружием и боеприпасами, скопление военной техники и цеха по производству вооружения, уточнили в МО РФ.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС РФ во время полета для нанесения авиаудара крылатыми ракетами по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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Стратегические ракетоносцы ВКС России взлетели с одного из аэродромов на территории России, их маршрут проходил над акваториями северных морей и Восточной Атлантики.
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ перед взлетом с авианосца Адмирал Кузнецов для нанесения авиаудара по объектам террористов в Сирии. 17 ноября 2016
© Министерство обороны РФ
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Палубные истребители Су-33 из состава авиакрыла "Адмирала Кузнецова" уничтожили не менее 30 боевиков "ан-Нусры" в провинции Идлиб, в том числе ряд полевых командиров.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС РФ во время нанесения авиаудара крылатыми ракетами по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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Ракетоносцы преодолели более 11 тысяч километров, совершив две дозаправки в воздухе, и выполнили пуски ракет из района над Средиземным морем. После атаки самолеты успешно вернулись на аэродром.
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ осущестляет посадку на палубу тяжёлого авианесущего крейсера Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов после нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ садится на палубу крейсера "Адмирал Кузнецов" после нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирии.
Уничтожение крылатой ракетой объекта незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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Уничтожение крылатой ракетой объекта незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
Самолет Су-30 ВКС РФ во время нанесения авиаудара по объектам террористов в Сирии. 17 ноября 2016
© Министерство обороны РФ
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Самолет Су-30 ВКС РФ, осуществляющий истребительно-авиационное прикрытие в ходе нанесения Ту-95МС ВКС РФ авиаудара крылатыми ракетами по объектам террористов на территории Сирии.
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Война в Сирии
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