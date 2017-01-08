Асад назвал освобождение Алеппо переломным моментом в войне с террористами

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью французской радиостанции RTL, что освобождение города Алеппо стало переломным моментом в войне с террористами.

"Это (освобождение Алеппо — ред.) решающий этап в этой войне, и мы на пути к победе", — заявил Асад. По его словам, победа наступит, когда все террористы будут ликвидированы.

Также Асад отметил, что одним из основных вопросов было освобождение мирных жителей, находящихся на подконтрольных террористам территориях. "Лучше ли их (жителей) оставить в их (террористов) власти? В этом роль государства? Нет, нужно их освободить", — сказал Асад.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Знаменитый уличный рынок открылся в освобожденном от боевиков Алеппо

Вывод террористов из последних кварталов восточного Алеппо начался 15 декабря, но был приостановлен на следующий день, после того как боевики нарушили договоренности и попытались вывезти с собой пленных сирийских военнослужащих и оружие. Процесс эвакуации продолжился после того, как оставшиеся радикалы заявили о готовности сдаться и покинуть город.

По разным данным, за все время эвакуации восточный Алеппо покинули около 40 тысяч человек, включая боевиков. Командование сирийской армии 22 декабря официально объявило о полном освобождении Алеппо от террористов.