К перемирию в Сирии присоединились 1093 населенных пункта

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Количество присоединившихся к процессу примирения населенных пунктов в Сирии увеличилось до 1093, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению в САР.
Отмечается, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами незаконных вооруженных формирований в провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.
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