Число раненых при взрыве в сирийском Аазазе превысило 100 человек

ДАМАСК, 7 янв — РИА Новости. Число раненых при взрыве в сирийском Аазазе превысило сотню человек, сообщили агентству Sputnik собственные источники.
Ранее турецкое агентство Anadolu сообщало о 60 погибших и 50 раненых.
Car bomb hit the city of #Azaz in the north countryside of #Aleppo pic.twitter.com/qLW2Ksd6Js— Ahmad Alkhatib (@AhmadAlkhtiib) 7 января 2017 г.
Как сообщили источники Sputnik, число погибших не изменилось, число раненых увеличилось до 110 человек.
По их данным, погибшие и раненые — боевики оппозиционной группировки "Ахрар аш-Шам". Заминированный автомобиль взорвался рядом со штабом их судебного органа.
Аазаз контролируется сирийской оппозицией и находится недалеко от турецкой границы на севере Сирии.
Об ответственности за теракт пока не заявила ни одна из террористических группировок.
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