Турецкие СМИ сообщили о 60 жертвах взрыва в сирийском Аазазе

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Число погибших при взрыве в сирийском Аазазе возросло до 60 человек, около 50 ранены, передает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на представителя гражданской обороны города.

Аазаз расположен недалеко от границы с Турцией в провинции Алеппо и контролируется сирийской оппозицией.

Ранее сообщалось о 25 погибших и десятках раненых. Источники сообщали агентству Sputnik, что заминированный автомобиль взорвался рядом со штабом судебного органа группировки "Ахрар аш-Шам", в результате жертвами стали боевики движения.

При этом, по данным Anadolu, теракт произошел вблизи местного суда.

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