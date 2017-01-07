Турецкие СМИ сообщили о 60 жертвах взрыва в сирийском Аазазе

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Число погибших при взрыве в сирийском Аазазе возросло до 60 человек, около 50 ранены, передает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на представителя гражданской обороны города.
Ранее сообщалось о 25 погибших и десятках раненых. Источники сообщали агентству Sputnik, что заминированный автомобиль взорвался рядом со штабом судебного органа группировки "Ахрар аш-Шам", в результате жертвами стали боевики движения.
При этом, по данным Anadolu, теракт произошел вблизи местного суда.
Car bomb hit the city of #Azaz in the north countryside of #Aleppo pic.twitter.com/qLW2Ksd6Js— Ahmad Alkhatib (@AhmadAlkhtiib) 7 января 2017 г.
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