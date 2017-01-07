В городе на севере Сирии прогремел взрыв, погибли десятки человек

Главное за 7 января 2017 года (9)

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в городе Аазаз на севере Сирии, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники.

Аазаз находится недалеко от турецкой границы. Канал сообщает, что в городе взорвался заминированный автомобиль.

Изначально появлялась информация о 25 погибших, но позднее турецкое агентство Anadolu со ссылкой на представителя гражданской обороны города сообщило уже о 60.

Источники сообщили агентству Sputnik, что взрыв прогремел в центре города рядом со штабом оппозиционной группировки "Ахрар аш-Шам", погибли и получили ранения около 50 ее сторонников.

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