Политолог: российская военная группировка в Сирии сокращается по плану

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Плановый ввод и плановое сокращение российской военной группировки в Сирийской Арабской Республике весной 2016 года и в настоящее время свидетельствуют о том, что истощающей ресурсы военной кампании РФ удалось избежать, считает военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова подполковник запаса Александр Перенджиев.

Группировка Вооруженных сил (ВС) РФ в Сирии начала сокращаться, первыми ее покинут авианосец "Адмирал Кузнецов", крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли, сообщил журналистам в пятницу начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Они совершат переход на главную базу Северного флота Североморск.

"Событие это — не рядовое в истории страны. Когда осенью 2015 года речь шла о вводе сил в Сирию, некоторые говорили, что будет второй Афганистан. Думаю, плановый ввод и плановое сокращение группировки весной прошлого года и сейчас свидетельствуют о том, что второго Афганистана, то есть затяжной, истощающей ресурсы военной кампании удалось избежать", — заявил РИА Новости Перенджиев.

Он отметил, что это был трудновыполнимый план, но он, в основном, осуществлен. "Россия ввела войска, нанесла мощные удары по международным террористам, существенно их ослабила. Никто до нас этого сделать не смог. Помимо военной операции, проводилось урегулирование конфликта по дипломатической линии, и выполнялась гуманитарная миссия", — констатировал эксперт.

"Все силы, конечно, не будут выведены. Останется авиабаза в Латакии. Что касается пункта обеспечения ВМФ России в Тартусе, то он будет расширен до военно-морской базы. Силы, которые действуют на постоянной основе, будут заниматься отстаиванием национальных интересов России в регионе и оказанием помощи, в частности, консультационной, сирийской армии. В любом случае, упор будет сделан на процесс мирного урегулирования. Будем полагать, что сирийская армия после перегруппировки сил вполне справится с уничтожением террористов на своей земле", — заключил Перенджиев.

Вооруженное противоборство продолжается в Сирийской Арабской Республике с марта 2011 года. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе президента САР Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиационные удары по объектам запрещенных в РФ и ряде государств мира международных террористических группировок "Исламское государство" (ИГ, ДАИШ) и "Джебхат ан-Нусра" (в 2016 году переименована в "Джебхат Фатах аш-Шам") в Сирии.

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