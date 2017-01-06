Лавров: встреча в Астане по Сирии должна дополнять переговоры в Женеве

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Франции Жан-Марком Эйро заявил, что встреча в Астане по Сирии должна быть дополнением встреч в Женеве, объединив тех, кто контролирует ситуацию "на земле" сообщается на сайте МИД РФ.
Отмечается, что с российской стороны большое значение придается готовящейся встрече представителей сирийского правительства и вооруженной оппозиции в Астане.
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