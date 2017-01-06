Главы МИД России и Франции высказались по проблеме химоружия в Сирии

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его французский коллега Жан-Марк Эйро обсудили по телефону проблему химоружия в сирийском конфликте и возможные действия СБ ООН в связи с этим, сообщается на сайте МИД РФ в пятницу.

"Затрагивалась проблема химического оружия в сирийском конфликте, и в этой связи обсуждались возможные действия СБ ООН", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Лавров подчеркнул необходимость в любой реакции Совета Безопасности "опираться на установленные факты и избегать какой-либо политизации "химического досье" не только в Сирии, но и в Ираке, Ливии и других странах региона".

Также состоялся обмен мнениями по урегулированию украинского кризиса. Министры подтвердили безальтернативность полного выполнения Минских договоренностей.

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