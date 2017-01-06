Жителям сирийских провинций Алеппо и Латакия передали 1,3 тонны гумпомощи

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российские военные передали 1,3 тонны гуманитарной помощи жителям сирийских провинций Алеппо и Латакия в течение суток, сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории САР.

"В течение суток проведено три гуманитарных акции, в ходе которых местным жителям произведена передача около 1,3 тонны гуманитарных грузов (продукты питания, предметы первой необходимости, одежда и новогодние подарки для детей)… в школе района Аль-Хамадания-4 в квартале "3000" города Алеппо, в средней школе Гессан Али Зоуан в районе Даатур города Латакия, в католической церкви в районе Аль-Азизия города Алеппо ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для мирных жителей города Алеппо продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>