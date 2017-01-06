Пентагон сообщил об уничтожении главаря ИГ в Сирии Махмуда аль-Исауи

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Силы международной коалиции по борьбе с "Исламским государством" (ИГ) уничтожили одного из главарей этой террористической организации в Сирии Махмуда аль-Исауи, сообщил в пятницу Пентагон.

По его данным, "находившийся в Сирии лидер и координатор ИГ был уничтожен в результате точечной бомбардировки 31 декабря 2016 года в сирийской Ракке".

Как отмечается, "Махмуд аль-Исауи был давним членом ИГ, который до перемещения в Ракку поддерживал разведывательную и медиа инфраструктуру группировки в Фалудже".

"Он контролировал потоки финансов между главарями ИГ и контролируемыми группировкой территориями, а также оказывал поддержку пропагандистским и разведывательным операциям", — говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований.

"Столица" запрещенной в РФ и других странах террористической группировки ИГ Ракка расположена на севере Сирии (160 километров к востоку от Алеппо) на берегу реки Евфрат. Город был захвачен боевиками ИГ в 2013 году.

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