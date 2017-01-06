В Сирии за сутки зафиксировано 15 нарушений

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Представители РФ в российско-турецкой комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 15 нарушений, сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории САР.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано 15 нарушений, из них в провинциях: Хама – 6, Дамаск – 6, Алеппо – 2, Латакия – 1", — говорится в сообщении.

С 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий, который не касается международных террористических группировок.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>