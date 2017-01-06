Десять вооруженных формирований в Хаме присоединились перемирию в Сирии

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. К режиму прекращения боевых действий в Сирии присоединились лидеры 10 вооруженных формирований в провинции Хама, сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории САР.

"Заявочные листы о присоединении к режиму прекращения боевых действий подписали лидеры 10 вооруженных формирований в провинции Хама", — говорится в сообщении.

Отмечается, что количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 1091. Добавляется, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами незаконных вооруженных формирований в населенном пункте Муаддамиет-Эш-Ших провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, увеличилось до 104.

С 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий, который не касается международных террористических группировок.

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