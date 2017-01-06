В Госдуме оценили перспективы сокращения российских ВКС в Сирии

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Переговоры по урегулированию в Сирии, которые планируется провести в Астане, могут определить, когда произойдет сокращение российских ВКС в САР, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее сообщалось, что Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии. По словам начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова, первыми зону конфликта покинут корабли авианесущей группы Северного флота во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

"Мне очень хочется верить, что в ближайшее время конфликт будет утихать. И очевидно, что те переговоры, которые должны пройти в Астане, они во многом определят, когда это сокращение ВКС может произойти", — сказал РИА Новости Чепа.

Он отметил, что морская группировка РФ в Средиземное море "очень успешно отработала".

"Мы провели большую операцию, показали слаженность действий всех наших соединений. Я не начальник Генерального штаба, но считаю, что они (вооруженные силы РФ) выполнили свою задачу и могут возвращаться обратно. Могут возвращаться и потому что Алеппо освобожден, и ситуация складывается на сегодняшний день, и перемирие определенное отрабатывается. Ситуация в какой-то степени улучшилась, и есть возможность сократить присутствие наших сил", — добавил депутат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.

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