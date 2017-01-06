В Госдуме оценили перспективы сокращения российских ВКС в Сирии
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Переговоры по урегулированию в Сирии, которые планируется провести в Астане, могут определить, когда произойдет сокращение российских ВКС в САР, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее сообщалось, что Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии. По словам начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова, первыми зону конфликта покинут корабли авианесущей группы Северного флота во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".
"Мне очень хочется верить, что в ближайшее время конфликт будет утихать. И очевидно, что те переговоры, которые должны пройти в Астане, они во многом определят, когда это сокращение ВКС может произойти", — сказал РИА Новости Чепа.
Он отметил, что морская группировка РФ в Средиземное море "очень успешно отработала".
"Мы провели большую операцию, показали слаженность действий всех наших соединений. Я не начальник Генерального штаба, но считаю, что они (вооруженные силы РФ) выполнили свою задачу и могут возвращаться обратно. Могут возвращаться и потому что Алеппо освобожден, и ситуация складывается на сегодняшний день, и перемирие определенное отрабатывается. Ситуация в какой-то степени улучшилась, и есть возможность сократить присутствие наших сил", — добавил депутат.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.
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Массированные удары ВКС России по позициям террористов в Сирии
Минобороны РФ опубликовало в своем микроблоге в Twitter видео нанесения авиаудара крылатыми ракетами по объектам террористов в Сирии самолетами Ту-95МС дальней авиации ВКС РФ.
Объектами поражений стали пункты управления террористов, склады с оружием и боеприпасами, скопление военной техники и цеха по производству вооружения, уточнили в МО РФ.
Стратегические ракетоносцы ВКС России взлетели с одного из аэродромов на территории России, их маршрут проходил над акваториями северных морей и Восточной Атлантики.
Палубные истребители Су-33 из состава авиакрыла "Адмирала Кузнецова" уничтожили не менее 30 боевиков "ан-Нусры" в провинции Идлиб, в том числе ряд полевых командиров.
Ракетоносцы преодолели более 11 тысяч километров, совершив две дозаправки в воздухе, и выполнили пуски ракет из района над Средиземным морем. После атаки самолеты успешно вернулись на аэродром.
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ садится на палубу крейсера "Адмирал Кузнецов" после нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирии.
Уничтожение крылатой ракетой объекта незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
Самолет Су-30 ВКС РФ, осуществляющий истребительно-авиационное прикрытие в ходе нанесения Ту-95МС ВКС РФ авиаудара крылатыми ракетами по объектам террористов на территории Сирии.