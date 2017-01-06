Ненашев: группировка в Средиземном море может быть усилена в любой момент

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Корабельная ударная группа Северного флота (СФ) во главе с ракетным крейсером "Петр Великий" и авианосцем "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" уходит из Средиземного моря, при этом постоянное оперативное соединение ВМФ России может быть в любой момент времени усилено кораблями других флотов России. Так считает председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) кандидат политических наук капитан первого ранга Михаил Ненашев.

Группировка Вооруженных сил (ВС) РФ в Сирии начала сокращаться, первыми ее покинут авианосец "Адмирал Кузнецов", крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли, сообщил журналистам в пятницу начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Они совершат переход в пункт основного базирования Североморск.

"Авианосец "Адмирал Кузнецов", крейсер "Петр Великий", другие корабли и суда обеспечения СФ сыграли одну из самых важных ролей в усилении потенциала нашей боевой авиации для разгрома международных радикальных бандформирований в Сирии. И сейчас они уходят, поскольку задачи в основном выполнены. Хотя, как говорил президент России, нам нельзя расслабляться. Поэтому корабли в Средиземном море будут присутствовать. По тому, как в течение года с небольшим выполнялись боевые задачи видно, что в любой момент постоянное оперативное соединение может быть усилено надводными и подводными кораблями других флотов ВМФ России", — заявил РИА Новости Ненашев.

Он отметил, что скептические оценки подготовленности российских палубных летчиков не оправдались.

"Кстати сказать, "Адмирал Кузнецов", "Петр Великий", другие корабли и суда группы СФ на переходе в Североморск продолжат выполнение задач боевой службы", — уверен эксперт.

"Сейчас необходимо как можно скорее закрыть вопрос обустройства полноценной базы Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус и проработать возможность размещения наших кораблей в главной базе ВМС Сирии — Латакии", — добавил председатель ДПФ.

Вооруженное противоборство продолжается в Сирийской Арабской Республике с марта 2011 года. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе президента САР Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиационные удары по объектам запрещенных в РФ и ряде государств мира международных террористических группировок "Исламское государство" (ИГ, ДАИШ) и "Джебхат ан-Нусра" (в 2016 году переименована в "Джебхат Фатах аш-Шам") в Сирии.

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