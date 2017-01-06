Группировка российских Вооруженных сил возвращается в Североморск

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Авианесущая группировка Вооруженных сил РФ во главе с "Адмиралом Кузнецовым" в пятницу начнет переход из Средиземного моря в Североморск, заявил журналистам начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Хочу поблагодарить весь личный состав корабельной авианесущей группы за успешное выполнение поставленных задач. Старшему на походе вице-адмиралу Виктору Соколову приказываю с сегодняшнего дня начать свертывание корабельной авианесущей группы и совершить переход в пункт основного базирования Североморск в соответствии с ранее утвержденным планом", — сказал он.

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