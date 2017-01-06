В Генштабе рассказали, что будет основой для мирного урегулирования в Сирии

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Освобождение Алеппо может стать основой для мирного урегулирования конфликта в Сирии, сказал в пятницу начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Успехи сирийских вооруженных сил по освобождению Алеппо создали необходимые условия для мирного разрешения конфликта. Ярким подтверждением этому стало достижение соглашения о введении на территории Сирии режима прекращения боевых действий", — сказал он.

"Уверен, что оно станет основой для политического урегулирования конфликта", — подчеркнул начальник Генштаба ВС РФ.

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