В сирийской армии высоко оценили роль российских ВКС в недавних победах

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Поддержка Воздушно-космических сил России сыграла основную роль в недавних победах армии Сирии, заявил начальник генерального штаба Вооружённых Сил Сирийской Арабской Республики Али Айюб.

"Та поддержка, которую оказывали Воздушно-космические силы России, сыграла основную роль в этих победах, проложивших путь к соглашению о прекращении боевых действий и создавших соответствующие условия для запуска процесса политического урегулирования кризиса в Сирии", — сказал Айюб в ходе сеанса видеосвязи с начальником генштаба России.

По его словам, твёрдая и неизменная позиция России в вопросе оказания помощи вооружённым силам Сирии создаёт прочную основу для продолжения борьбы с оставшимися в Сирии террористическими группировками.

"Сирийский народ надеется на дальнейшее укрепление связей с Российской Федерацией во всех областях, в том числе на продолжение укрепления военного сотрудничества между двумя государствами и после победы над терроризмом", — добавил сирийский генерал.

Он также выразил от имени президента Сирии Башара Асада и всего сирийского народа искреннюю благодарность и глубокую признательность всем российским военнослужащим за помощь Сирии в борьбе с терроризмом.

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