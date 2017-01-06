В сирийской армии высоко оценили роль российских ВКС в недавних победах
11:5806.01.2017
(обновлено: 12:00 06.01.2017)
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Поддержка Воздушно-космических сил России сыграла основную роль в недавних победах армии Сирии, заявил начальник генерального штаба Вооружённых Сил Сирийской Арабской Республики Али Айюб.
"Та поддержка, которую оказывали Воздушно-космические силы России, сыграла основную роль в этих победах, проложивших путь к соглашению о прекращении боевых действий и создавших соответствующие условия для запуска процесса политического урегулирования кризиса в Сирии", — сказал Айюб в ходе сеанса видеосвязи с начальником генштаба России.
По его словам, твёрдая и неизменная позиция России в вопросе оказания помощи вооружённым силам Сирии создаёт прочную основу для продолжения борьбы с оставшимися в Сирии террористическими группировками.
"Сирийский народ надеется на дальнейшее укрепление связей с Российской Федерацией во всех областях, в том числе на продолжение укрепления военного сотрудничества между двумя государствами и после победы над терроризмом", — добавил сирийский генерал.
Он также выразил от имени президента Сирии Башара Асада и всего сирийского народа искреннюю благодарность и глубокую признательность всем российским военнослужащим за помощь Сирии в борьбе с терроризмом.
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Массированные удары ВКС России по позициям террористов в Сирии
Минобороны РФ опубликовало в своем микроблоге в Twitter видео нанесения авиаудара крылатыми ракетами по объектам террористов в Сирии самолетами Ту-95МС дальней авиации ВКС РФ.
Объектами поражений стали пункты управления террористов, склады с оружием и боеприпасами, скопление военной техники и цеха по производству вооружения, уточнили в МО РФ.
Стратегические ракетоносцы ВКС России взлетели с одного из аэродромов на территории России, их маршрут проходил над акваториями северных морей и Восточной Атлантики.
Палубные истребители Су-33 из состава авиакрыла "Адмирала Кузнецова" уничтожили не менее 30 боевиков "ан-Нусры" в провинции Идлиб, в том числе ряд полевых командиров.
Ракетоносцы преодолели более 11 тысяч километров, совершив две дозаправки в воздухе, и выполнили пуски ракет из района над Средиземным морем. После атаки самолеты успешно вернулись на аэродром.
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ садится на палубу крейсера "Адмирал Кузнецов" после нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирии.
Уничтожение крылатой ракетой объекта незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
Самолет Су-30 ВКС РФ, осуществляющий истребительно-авиационное прикрытие в ходе нанесения Ту-95МС ВКС РФ авиаудара крылатыми ракетами по объектам террористов на территории Сирии.