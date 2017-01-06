В Сирии создана единая система ПВО, сообщили в Минобороны России
11:4806.01.2017
(обновлено: 11:56 06.01.2017)
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Задачи корабельной авианесущей группы в Сирии выполнены, сообщил в пятницу журналистам командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов.
"Задачи, поставленные корабельной авианесущей группе на боевую службу, выполнены", — заявил Картаполов.
Он отметил, что корабли и суда авианесущей группы полностью обеспечены запасами материальных средств, технически исправны.
"Корабельная авианесущая группа Северного флота готова к дальнейшим действиям", — сказал он.
Картаполов также сообщил, что при нахождении у берегов Сирии было налажено тесное взаимодействие с авиационной группой ВКС России и береговыми ракетными комплексами "Бастион".
"Совместно с силами и средствами противовоздушной обороны российской группировки войск в Сирии на основе современных комплексов С-300 и С-400 создана единая система ПВО, обеспечивающая надежное прикрытие объектов как на суше, так и на море", — подчеркнул командующий.
Он также добавил, что отработаны вопросы всех видов обороны, межвидового взаимодействия и всестороннего обеспечения при применении авиационной группы как с борта авианесущего крейсера, так и с берегового аэродрома.
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