В Сирии создана единая система ПВО, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Задачи корабельной авианесущей группы в Сирии выполнены, сообщил в пятницу журналистам командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов.

"Задачи, поставленные корабельной авианесущей группе на боевую службу, выполнены", — заявил Картаполов.

Он отметил, что корабли и суда авианесущей группы полностью обеспечены запасами материальных средств, технически исправны.

"Корабельная авианесущая группа Северного флота готова к дальнейшим действиям", — сказал он.

Картаполов также сообщил, что при нахождении у берегов Сирии было налажено тесное взаимодействие с авиационной группой ВКС России и береговыми ракетными комплексами "Бастион".

"Совместно с силами и средствами противовоздушной обороны российской группировки войск в Сирии на основе современных комплексов С-300 и С-400 создана единая система ПВО, обеспечивающая надежное прикрытие объектов как на суше, так и на море", — подчеркнул командующий.

Он также добавил, что отработаны вопросы всех видов обороны, межвидового взаимодействия и всестороннего обеспечения при применении авиационной группы как с борта авианесущего крейсера, так и с берегового аэродрома.

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