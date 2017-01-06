Российская морская авиация в Сирии за два месяца совершила 420 вылетов

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Летчики морской авиации РФ за два месяца участия российской корабельной авианесущей группы в Сирии выполнили 420 боевых вылетов, поражено 1 тысяча 252 объекта террористов, сообщил в пятницу командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов.

"За два месяца участия в боевых действиях летчики морской авиации выполнили 420 боевых вылетов, из них 117 ночью. Практически все полеты проходили в сложных гидрометеорологических условиях. Нанесено поражение 1 тысячи 252 объектам террористов", — заявил Картаполов.

Он напомнил, что с 8 ноября 2016 года корабельная авианесущая группа Северного флота в составе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий", большого противолодочного корабля "Североморск", а также кораблей Черноморского флота и судов обеспечения выполняет задачи по борьбе с терроризмом на территории Сирии.

"Удары наносились по объектам инфраструктуры, скоплениям боевиков и военной техники, огневым позициям и опорным пунктам незаконных вооруженных формирований. Находившийся в акватории Средиземного моря фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота 15 ноября 2016 года нанес ракетный удар крылатыми ракетами "Калибр" по объектам ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ) на территории Сирии. Все цели поражены", — подчеркнул командующий.

Он добавил, что боевые задачи с нанесением ударов по наземным объектам непосредственно с корабля решались самолетами палубной авиации впервые в истории Военно-морского флота.

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