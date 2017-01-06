Российская морская авиация в Сирии за два месяца совершила 420 вылетов
11:4306.01.2017
(обновлено: 11:45 06.01.2017)
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Летчики морской авиации РФ за два месяца участия российской корабельной авианесущей группы в Сирии выполнили 420 боевых вылетов, поражено 1 тысяча 252 объекта террористов, сообщил в пятницу командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов.
"За два месяца участия в боевых действиях летчики морской авиации выполнили 420 боевых вылетов, из них 117 ночью. Практически все полеты проходили в сложных гидрометеорологических условиях. Нанесено поражение 1 тысячи 252 объектам террористов", — заявил Картаполов.
Он напомнил, что с 8 ноября 2016 года корабельная авианесущая группа Северного флота в составе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий", большого противолодочного корабля "Североморск", а также кораблей Черноморского флота и судов обеспечения выполняет задачи по борьбе с терроризмом на территории Сирии.
"Удары наносились по объектам инфраструктуры, скоплениям боевиков и военной техники, огневым позициям и опорным пунктам незаконных вооруженных формирований. Находившийся в акватории Средиземного моря фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота 15 ноября 2016 года нанес ракетный удар крылатыми ракетами "Калибр" по объектам ИГИЛ
(ИГ, запрещена в РФ) на территории Сирии. Все цели поражены", — подчеркнул командующий.
Он добавил, что боевые задачи с нанесением ударов по наземным объектам непосредственно с корабля решались самолетами палубной авиации впервые в истории Военно-морского флота.
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Массированные удары ВКС России по позициям террористов в Сирии
Минобороны РФ опубликовало в своем микроблоге в Twitter видео нанесения авиаудара крылатыми ракетами по объектам террористов в Сирии самолетами Ту-95МС дальней авиации ВКС РФ.
Объектами поражений стали пункты управления террористов, склады с оружием и боеприпасами, скопление военной техники и цеха по производству вооружения, уточнили в МО РФ.
Стратегические ракетоносцы ВКС России взлетели с одного из аэродромов на территории России, их маршрут проходил над акваториями северных морей и Восточной Атлантики.
Палубные истребители Су-33 из состава авиакрыла "Адмирала Кузнецова" уничтожили не менее 30 боевиков "ан-Нусры" в провинции Идлиб, в том числе ряд полевых командиров.
Ракетоносцы преодолели более 11 тысяч километров, совершив две дозаправки в воздухе, и выполнили пуски ракет из района над Средиземным морем. После атаки самолеты успешно вернулись на аэродром.
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ садится на палубу крейсера "Адмирал Кузнецов" после нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирии.
Уничтожение крылатой ракетой объекта незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
Самолет Су-30 ВКС РФ, осуществляющий истребительно-авиационное прикрытие в ходе нанесения Ту-95МС ВКС РФ авиаудара крылатыми ракетами по объектам террористов на территории Сирии.