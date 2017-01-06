Минобороны приступило к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Группировка Вооруженных сил России в Сирии начала сокращаться, первыми ее покинут авианосец "Адмирал Кузнецов", крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли, заявил начальник Генерального штаба ВС генерал армии Валерий Герасимов.

"В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина Минобороны приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии", — сказал военный.

Он отметил, что корабельная авианесущая группа выполнила свои задачи, в частности, совместно с силами противовоздушной обороны в Сирии была создана единая система ПВО.

Герасимов напомнил, что с 00.00 мск 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий, который не касается международных террористических группировок.

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