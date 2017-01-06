Минобороны приступило к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Группировка Вооруженных сил России в Сирии начала сокращаться, первыми ее покинут авианосец "Адмирал Кузнецов", крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли, заявил начальник Генерального штаба ВС генерал армии Валерий Герасимов.
Напомним, что Россия начала большую операцию по нанесению массивного огневого поражения по позициям "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры" (обе группировки запрещены в России) в провинциях Идлиб и Хомс.
По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, российская морская группировка на базах в Тартусе и Хмейниме надежно прикрыта "Бастионами", для защиты от низко летящих целей там развернуты зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь".
Террористы т.н. "оппозиции" вооружаемые штатами и саудитами практически разбиты, с ИГИЛ можно справиться и меньшими силами. В случае необходимости вернемся. Нам не долго. Порадовало недавнее сообщение о полной ликвидации бандгруппы бородатых обстрелявших наш полевой госпиталь в кол-ве 40 голов нашей спецбригадой. У нас без потерь, несколько раненых, три Героя России. И так будет с каждым.
znayur, министерству обороны РФ надо учиться у Коалиции =============== Не у Коалиции нужно учиться, а у Израиля. Сидят себе спокойно , в ус не дуют, а в это время десятки стран надрываются, чтобы ИГ не вышла к границам Израиля...
Держать необходимо до иннагурации Трампа и принятия им необходимых решений. -------------------- Вроде взрослые люди, а не понимают, что американский президент- он для американцев президент, а не для России, будь он хоть трижды Трамп.
Помнится, уже один раз сокращали. Да так, что авианосец к Сирии пригнали. Понятно, что срок автономки вышел, пора регламент проводить и экипажи менять... Но подали это как мудрый политический шаг. И правильно.
И кстати - троллям на заметку. На Кузе не дизеля, а паровые турбины с котлами на мазуте. Мазут горит при низком давлении и ессно поэтому коптит. Так что черный дым который вас так восхищает - вполне себе норм.
Валерий Мельников ну и как там ваши исключительные хозяева-всех победили летающими утюгами ф-35 и страшным но безобидным ящуром ф-22--смешно -правда-10 лет мучаются полтора триллиона баков вломили-станок перегрелся
Владимир, вы не видите разницы между здравомыслием и либерализмом? Вата неизлечима. До следующей революции! Не удивлюсь, если вы Кремль (Зимний) будете штурмовать, разочарованный, голодный и оборванный...
Виктор В, я состоявшийся человек, обида, тем более зависть мне не знакомые чувства. Россия наша общая Родина, судьба. ВВП я продолжал бы уважать, если бы он через 2 срока ушел, как человек, а не цеплялся до последнего. Видать теперь только вперед ногами. Чем повезло нам с ним? Экономика что ли развивается? Молимся на нефть. Что других нет толковых в стране? Тот же Ткачев или Гудков младший? Как и все диктаторы, оппозицию на корню рубит. Только конец будет печальным, как и со всеми генсеками нашей страны. Предадут в последний момент самые близкие к кормушке. ВВП гарант Коррупции.
сергей золочевский, Сегодня информация об "искандерах" в Латакии есть в Рамблер ру .Я взяла ее из израильской прессы. За желтые сайты не отвечаю - ссылку не давала. Мы квиты: с покрывалом набожности Вы не поняли, теперь не понимаю я...
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