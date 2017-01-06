Турецкие военные заявили о ликвидации 32 боевиков ИГ на севере Сирии

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Турецкие военные сообщили, что в рамках операции в северной части Сирии были убиты 32 боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), передает агентство Рейтер.

Сообщается, что за последние сутки боевые самолеты Турции нанесли удары по 21 позиции ИГ, в результате были разрушены здания, уничтожен транспорт в районах Эль-Баб и Бзага.

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство", с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

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