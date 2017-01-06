Турецкие военные заявили о ликвидации 32 боевиков ИГ на севере Сирии
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Турецкие военные сообщили, что в рамках операции в северной части Сирии были убиты 32 боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), передает агентство Рейтер.
Сообщается, что за последние сутки боевые самолеты Турции нанесли удары по 21 позиции ИГ, в результате были разрушены здания, уничтожен транспорт в районах Эль-Баб и Бзага.
Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство", с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.
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"Щит Евфрата". Турецкая бронетехника на севере Сирии
Операция турецких войск "Щит Евфрата" стала ответом на обстрел боевиками приграничного района Каркамыш провинции Газиантеп.
В Анкаре считают, что освобождение Джараблуса поможет очистить турецкие границы от террористических группировок и поддержать территориальную целостность Сирии.
В наступлении на Джараблус участвуют авиация, танки и бойцы спецподразделений.
Представители турецкого МВД рассчитывают завершить операцию в течение полумесяца.
Главной целью операции декларируется создание коридора для зачистки Джараблуса от террористов силами умеренной оппозиции.
Бойцы оппозиционной Свободной сирийской армии освободили от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) деревни Эльвание и Гюнджук в районе Джараблуса на севере Сирии, в ходе операции с участием ВС Турции уничтожено 46 боевиков группировки.
Ранее авиация уничтожила 11 из 12 выявленных целей ИГ, затем позиции боевиков начали обстреливать из танков.
Одновременно с танками на территорию Сирии вошли бойцы турецких спецподразделений.
Под контроль умеренной сирийской оппозиции перешли освобожденные от ИГ приграничные с Турцией села Кеклидже и Кывырджык.