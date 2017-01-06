В Сирию прибыла французская делегация во главе с Мариани

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Французская делегация во главе с депутатом Национального собрания, представителем партии "Республиканцы" Тьери Мариани прибыла в Сирию, сообщается в микроблоге Twitter политика.

Мариани прибыл в сопровождении парламентария Николя Дюика и депутата Жана Лассаля в Дамаск в четверг вечером. В пятницу утром они отправятся в Алеппо, где постараются "установить диалог, чтобы остановить кровопролитие", отмечается в микроблоге.

По данным национального агентства САНА, французскую делегацию встретили члены сирийского парламента Маха Шбейро (Maha Shbeiro) и Нидал Хмейди (Nidal Hmeidi), которые подчеркнули важность визита депутатов из Франции в освещении реальных событий в стране и выявлении ролей Турции, Саудовской Аравии, США и некоторых европейских государств, которые "поддерживают и финансируют терроризм". Мариани, в свою очередь, подчеркнул необходимость диалога между всеми сторонами сирийского конфликта, а Дюик отметил, что это его третий визит в Сирию и что он рад достигнутым победам по всей стране.

Ранее Мариани сообщил РИА Новости, что планирует встретить православное Рождество в сирийском Алеппо.

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