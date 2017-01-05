Сирийский министр назвал Идлиб "следующей горячей точкой" после Алеппо

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Министр по вопросам примирения Сирии Али Хайдар заявил, что Идлиб может стать следующей "горячей точкой" после освобождения Алеппо, сообщает агентство Рейтер.

Командование сирийской армии 22 декабря официально объявило о полном освобождении города Алеппо от боевиков вооруженных группировок.

"Сирийское правительство ясно определило свою политику, заявив, что не откажется ни от одного клочка земли в Сирии, и, мне кажется, Идлиб станет одной из будущих горячих точек", — цитирует агентство слова Хайдара. Он также добавил, что государство не должно допустить, чтобы город навсегда остался в руках боевиков, поэтому необходимо "начинать сражаться с ними".

Как сообщается, министр подчеркнул, что порядка 10 тысяч боевиков проникли в Идлиб из других регионов, помимо Алеппо, добавив, что еще большее число может попасть в город в течение следующих шести месяцев, если "завершится процесс примирения в сельских пригородах Дамаска".

Хайдар также обвинил Саудовскую Аравию, Катар, Турцию и США в поддержке антиправительственных сил в Сирии, заявив, что в населенном пункте Дума "базируется группировка, связанная с Саудовская Аравией". По его словам, Саудовская Аравия и Катар стараются помешать проведению переговоров в Астане.

"Переговоры в Астане представляют собой позитивные намерения, но эти намерения не превратились в реальные действия", — подвел итог он.

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