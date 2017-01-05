Число погибших при взрыве в сирийском городе Джабла достигло 15

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Число погибших при взрыве в городе Джабла на западе Сирии достигло 15 человек, еще десятки получили ранения, передает ливанский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на своего корреспондента.

Ранее сообщалось об 11 погибших и 30 раненых. Взрыв прогремел недалеко от стадиона в Джабле, теракт устроил смертник за рулем заминированной машины.

Сирийское государственное ТВ сообщило об увеличении числа раненых до 45 человек.

Ответственность за теракт не взяла на себя ни одна из группировок.

Джабла находится в западной провинции Латакия, контролируемой правительственными войсками Сирии.

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