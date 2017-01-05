Число погибших при взрыве в сирийском городе Джабла достигло 15

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Число погибших при взрыве в городе Джабла на западе Сирии достигло 15 человек, еще десятки получили ранения, передает ливанский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на своего корреспондента.
Сирийское государственное ТВ сообщило об увеличении числа раненых до 45 человек.
Ответственность за теракт не взяла на себя ни одна из группировок.
Джабла находится в западной провинции Латакия, контролируемой правительственными войсками Сирии.
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