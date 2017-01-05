Де Мистура надеется, что РФ и Турция повлияют на стороны конфликта в Сирии

ЖЕНЕВА, 5 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Встреча в Астане очень важна и зависит от соблюдения перемирия в Сирии, поэтому ООН рассчитывает, что РФ и Турция окажут влияние на конфликтующие стороны для соблюдения перемирия и успеха Астаны, заявил на брифинге спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Ясно, что хотя ни одна встреча не имеет предварительных условий, встреча в Астане очень зависит от консолидации усилий по прекращению боевых действий. И объявление о прекращении боевых действий в этот раз пришло от двух исключительно влиятельных на земле стран – от России и Турции. И поэтому ожидания и надежды заключаются в том, что обе страны смогут повлиять, Россия – на правительство Сирии и ее союзников, таких как "Хезболлах", а с другой стороны, Турция сможет оказать влияние на вооруженные группы, как это было в случае в Алеппо", — сказал он.

По его словам, ООН рассчитывает, что страны-гаранты нового режима прекращения огня в Сирии в этот раз добьются того, что теперь перемирие будет уважаться всеми участниками конфликта и окажется устойчивым.

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