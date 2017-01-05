Число погибших при теракте в сирийском городе Джабла возросло до 11 человек

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Число погибших при теракте в сирийском городе Джабла возросло до 11 человек, ранения получили не менее 30, передает государственное ТВ со ссылкой на директора местной больницы.

Ранее сообщалось о девяти погибших и 25 раненых. Взрыв прогремел рядом с местным стадионом, теракт устроил смертник за рулем начиненного взрывчаткой автомобиля.

Директор больницы отметил, что большинство раненых — мирные жители.

Джабла находится в западной провинции Латакия, контролируемой правительственными войсками Сирии.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из группировок.

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