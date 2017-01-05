Жертвами теракта в сирийском городе Джабла стали по меньшей мере 9 человек

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Жертвами теракта в сирийском городе Джабла в провинции Латакия стали не менее девяти человек, еще около 25 получили ранения, передает сирийское государственное ТВ с места событий.

Мощный взрыв прогремел рядом с местным стадионом. Ранее ТВ сообщало о семи жертвах и 20 раненых.

По данным канала, теракт осуществил смертник за рулем начиненного взрывчаткой автомобиля. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из группировок.

Провинция Латакия на западе Сирии контролируется правительственными войсками.

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