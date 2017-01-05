Источник: в провинции Латакия прогремел мощный взрыв

ДАМАСК, 5 янв — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел на западе Сирии в провинции Латакия, причины пока неизвестны, сообщили агентству Sputnik местные жители.

Взрыв прогремел в городе Джабла, который находится в 18 километрах южнее города Латакия. О пострадавших и разрушениях также пока не сообщается.

Провинция Латакия находится под контролем правительственных войск Сирии, в ней находится аэродром Хмеймим, используемый российскими ВКС.

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