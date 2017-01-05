Иран прокомментировал заявления МИД Турции о нарушениях перемирия в Сирии

ТЕГЕРАН, 5 янв — РИА Новости. Иран считает заявления главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о нарушениях перемирия в Сирии безответственными и просит страну оставаться в рамках соглашения, чтобы не навредить мирному процессу, заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.
"Безответственные заявления Турции могут усложнить ситуацию в Сирии и сказаться на политическом урегулировании. Ожидаем, что Турция будет оставаться стороной соглашения (о перемирии) и не будет занимать позицию, противоречащую действительности", — сказал Касеми.
Командование сирийской армии ранее заявило, что правительственные войска прекратили боевые действия с 30 декабря.
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