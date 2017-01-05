Китай надеется на практическую реализацию перемирия в Сирии

ПЕКИН, 5 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Китай надеется на реализацию в Сирии договоренностей о прекращении огня, а также на соблюдение сторонами конфликта принятой ранее резолюции Совбеза ООН, заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и ИГ (запрещены в РФ и других странах). Совет Безопасности ООН единогласно принял в субботу предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии. При этом ряд членов Совбеза в своих выступлениях заявили, что готовы принять резолюцию с определенными критическими оговорками.

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"Надеемся, что власти Сирии и оппозиционные силы, а также другие стороны будут ценить достигнутое тяжелым путем соглашение, совместными усилиями доведут соглашение до реализации на практике", — сказал представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Он отметил, что для реализации прекращения огня сторонам в Сирии необходимо продолжать работу, проявлять сдержанность вместо того, чтобы обвинять друг друга в нарушениях.

"Мы надеемся, что стороны в Сирии будут действовать в соответствии с резолюцией Совбеза ООН, соблюдать свои обязательства, чтобы как можно скорее возобновить мирные переговоры", — добавил официальный представитель МИД КНР.

Гэн Шуан также подчеркнул, что Китай продолжит работу со всеми сторонами по этому вопросу.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании трех документов: между сирийским правительством и вооруженной оппозицией — о прекращении огня на территории Сирии; комплекса мер по контролю за режимом прекращения огня и заявления о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

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