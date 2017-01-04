Чуркин подтвердил, что де Мистуру пригласили на встречу по Сирии в Астану

ООН, 4 янв – РИА Новости. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура был приглашен на встречу по урегулированию сирийского конфликта в Астане, но о подтверждении его участия в ней пока неизвестно, сообщил в среду постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин.

"Конечно, он был приглашен. Не уверен, что он (де Мистура) будет там лично, но кто-то из его людей там будет обязательно", — сказал Чуркин в среду журналистам.

Чуркин также затруднился сказать, какую роль будут играть другие страны в процессе урегулирования сирийского конфликта, в частности на площадке в Астане, но отметил, что Россия приветствует "любую позитивную роль".

В офисе спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры в среду заявили, что рассчитывают получить приглашение на переговоры в Астане. По словам представителей де Мистуры, 23 января значится в приложении к резолюции СБ ООН в качестве дня, когда должна начаться работа в Астане с участием ООН.

Ранее научный руководитель Института востоковедения РАН, политический советник спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры Виталий Наумкин заявил РИА Новости, что Астана может стать площадкой для проведения двух параллельных встреч по урегулированию в Сирии: как делегаций сирийской оппозиции и Дамаска, так и переговоров России, Турции, Ирана с привлечением Казахстана, возможно, даже на уровне лидеров государств или глав МИД. Также он не исключил, что результаты встречи могут быть переданы в СБ ООН. При этом эксперт подчеркнул, что формат Астаны не подменяет собой межсирийские переговоры в Женеве, проходящие под эгидой ООН.

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