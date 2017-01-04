МИД Египта заявил, что не получал приглашение на переговоры по САР в Астане

КАИР, 4 янв — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Каир пока не получал официального приглашения для участия в переговорах по Сирии в Астане, заявил журналистам в среду глава МИД Египта Самех Шукри.

"Мы пока не получали официального приглашения на переговоры. Есть понимание, что участие Египта в них будет очень полезным. Мы продолжаем обсуждать это с Россией и другими странами", — сказал министр на встрече с иностранными журналистами, аккредитованными в Египте

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия готова пригласить Каир присоединиться к договоренностям по прекращению огня в Сирии.

В минувший четверг президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании трех документов: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию. Режим прекращения огня в Сирии вступил в силу с 00.00 30 декабря.

Российский президент также сообщал, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.

В офисе спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры в среду заявили, что рассчитывают получить приглашение на переговоры в Астане. По их словам, дата 23 января была упомянута в приложении к резолюции СБ ООН как день, когда должна начаться работа в Астане с участием ООН.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>