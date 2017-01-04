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Война в Сирии
Война в Сирии

ООН надеется получить приглашение на переговоры по Сирии в Астане 23 января

Тема:
Главное за 4 января 2017 года (7)
17:1404.01.2017
(обновлено: 19:21 04.01.2017)
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Здание парламента Республики Казахстан. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Переговоры по Сирии в Астане могут стартовать 23 января: такая дата была названа в среду несколькими источниками. В офисе спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры заявили, что рассчитывают получить приглашение на переговоры в Астане. По их словам, дата 23 января уже была упомянута в приложении к резолюции СБ ООН, где значится в качестве дня, когда начнется работа в Астане с участием ООН. Эту же дату упоминал и глава МИД Турции.

Документ и даты

Помощник спецпосланника ООН по Сирии Майкл Контет заявил РИА Новости, что Стаффан де Мистура рассчитывает получить приглашение на переговоры в Астане, проведение которых запланировано на 23 января.

Председатель ученого совета Института востоковедения РАН Виталий Наумкин. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Виталий Наумкин: проблемы в Сирии сегодня решают Россия, Турция и Иран
"Как мы понимаем, организаторы Астаны ведут подготовку. Мы ожидаем, что нас пригласят и планируем там быть", — сказал он, добавив, что дата проведения переговоров в Астане — 23 января — была упомянута в приложении V к резолюции СБ ООН 2336 "где упоминается 23 января в качестве даты, когда начнется работа в Астане с участием ООН". Контет добавил, что офис спецпосланника по Сирии воздержится от дальнейших комментариев до тех пор, пока не получит приглашения на встречу.

Также стало известно, что в рамках подготовки к встрече представители так называемой "оппозиции" взяли на себя обязательство к 16 января утвердить состав своей будущей делегации.

Вид на столицу Сирии Дамаск. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Итогом переговоров по Сирии в Астане должна стать дорожная карта
"Оппозиция обязуется сформировать делегацию для проведения специальных переговоров, нацеленных на всеобъемлющее политическое решение сирийского кризиса, к 16 января 2017 года при участии гарантов". Такое заявление содержится в тексте соглашения по подготовке встречи с представителями властей страны в казахстанской столице.

Документ, копия которого поступила в распоряжение агентства Sputnik, называется "Соглашение по формированию делегации для начала спецпереговоров по всеобъемлющему политическому решению сирийского кризиса мирным путем". Он был подписан 29 декабря 2016 года представителями сирийской "оппозиции" — Мунзером Серасом и Усамой Ибрагимом Маатермави, а также представителями стран-гарантов: РФ и Турции.

Ситуация в Сирии. Хомс. Архивное фото
© AFP 2016/ Mahmoud Taha
Оппозиция Сирии обязалась сформировать делегацию для переговоров в Астане
В соответствии с пунктами соглашения, результатом работы двух делегаций в Астане должна стать "подготовка дорожной карты с целью разрешения сирийского кризиса в кратчайшие сроки".

Также подчеркивается, что работа обеих делегаций будет проходить под эгидой стран-гарантов — России и Турции.

"Соглашение вступает в силу с момента его подписания оппозицией и носит юридически обязывающий характер — при условии, что представитель руководства САР при участии РФ также подпишет аналогичную с точки зрения содержания копию текста данного соглашения", — подчеркивается в документе.

Анкара называет ту же дату

Ранее в среду об этой же дате начала межсирийских консультаций в Астане сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Как сообщило агентство Блумберг, дипломат заверил, что его страна продолжит работу над поиском политического решения кризиса в САР.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© AP Photo/ Dusan Vranic
Военные из РФ, Ирана и Турции примут участие в переговорах по САР в Астане
Кроме того, Чавушоглу добавил, что Анкара совместно с Москвой прорабатывает меры в отношении нарушителей режима прекращения огня в Сирии. Детали такой работы, однако, не приводятся.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Состав участников не определен

Как отметил в комментарии РИА Новости старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, главным на сегодняшний день является то, что "состав участников консультаций в Астане по-прежнему не определен". "Будут ли это исключительно политические оппоненты, или в переговорах примут участие представители вооруженных группировок — против чего всегда выступало руководство САР — не ясно", — заявил эксперт в беседе с РИА Новости.

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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Де Мистура надеется получить приглашение на переговоры по Сирии в Астане
Кроме того, аналитик подчеркнул, что у РФ и Турции присутствуют "различные подходы к тому, кто является нарушителем данных соглашений — и вообще, как именно должен протекать процесс политического урегулирования в САР".

"В данном случае слова Чавушоглу отсылают к более ранним заявлениям так называемой "Свободной сирийской армии" (ССА) и других 11 вооруженных группировок, которые обвинили правительственные войска в нарушении перемирия и, как следствие, о прекращении своей подготовки к переговорам в Астане", — отметил востоковед. Он заявил, что на сегодняшний день "совершенно непонятно", будет ли в переговорах участвовать лишь оппозиция, либо также представители вооруженных фракций.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© Фото: SANA
Эксперт: созыв Международной группы по Сирии зависит от встречи в Астане
"Это — важный вопрос, по которому у России и Турции были различные подходы. У руководства Сирии на этот счет есть вполне конкретный ответ: Дамаск будет вести диалог только с теми, кого считает оппозицией", — заключил собеседник агентства.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
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