Косачев заявил, что условия для переговоров в Астане по Сирии созданы

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости.Условия для проведения переговоров в Астане созданы — поскольку режим перемирия в Сирии соблюдается, они обязательно должны состояться, заявил в среду РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Косачев считает, что пока в этой встрече должны принимать участие лишь эксперты в области переговоров и установления условий перемирия.
"Это соответствующая квалификация. Думаю, сейчас еще не время для того, чтобы в этих консультациях принимали участие политики, парламентарии или общественные деятели", — убежден сенатор.
"Но в пакете договоренностей от 29 декабря один из пунктов касается российско-турецкого мониторингового механизма, и там нет никакой информации о нарушении перемирия в одностороннем порядке якобы со стороны России", — подчеркнул Косачев.
Ранее научный руководитель Института востоковедения РАН, политический советник спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры Виталий Наумкин заявил РИА Новости, что Астана может стать площадкой для проведения двух параллельных встреч по урегулированию в Сирии: как делегаций сирийской оппозиции и Дамаска, так и переговоров России, Турции, Ирана с привлечением Казахстана, возможно даже на уровне лидеров государств или глав МИД.
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