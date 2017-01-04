Косачев заявил, что условия для переговоров в Астане по Сирии созданы

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости.Условия для проведения переговоров в Астане созданы — поскольку режим перемирия в Сирии соблюдается, они обязательно должны состояться, заявил в среду РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Режим перемирия в Сирии более или менее все же соблюдается, и это создает благоприятную почву для проведения переговоров в Астане, которые обязательно должны состояться", — сказал он.

Косачев считает, что пока в этой встрече должны принимать участие лишь эксперты в области переговоров и установления условий перемирия.

"Это соответствующая квалификация. Думаю, сейчас еще не время для того, чтобы в этих консультациях принимали участие политики, парламентарии или общественные деятели", — убежден сенатор.

Глава комитета отметил, что определенные группировки в Сирии уже выступили против своего участия в переговорах якобы из-за нарушения режима прекращения огня.

"Но в пакете договоренностей от 29 декабря один из пунктов касается российско-турецкого мониторингового механизма, и там нет никакой информации о нарушении перемирия в одностороннем порядке якобы со стороны России", — подчеркнул Косачев.

Сенатор убежден, что в переговорах должны принять участие, помимо России, Турции и Ирана, и другие стороны, стоящие на "позиции отрицания терроризма". "Это будет подходящий повод эту позицию продемонстрировать и побудить представителей оппозиции это сделать", — заявил глава международного комитета Совета Федерации.

Ранее научный руководитель Института востоковедения РАН, политический советник спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры Виталий Наумкин заявил РИА Новости, что Астана может стать площадкой для проведения двух параллельных встреч по урегулированию в Сирии: как делегаций сирийской оппозиции и Дамаска, так и переговоров России, Турции, Ирана с привлечением Казахстана, возможно даже на уровне лидеров государств или глав МИД.

Наумкин также не исключил, что результаты встречи могут быть переданы в Совет Безопасности ООН. При этом эксперт подчеркнул, что формат Астаны не подменяет собой межсирийские переговоры в Женеве, проходящие под эгидой ООН.

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