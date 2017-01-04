Эксперт отметил особый цинизм слов главы ЦРУ о действиях России в Сирии

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Заявление главы ЦРУ Джона Бреннана, что Россия действовала в Сирии по "тактике выжженной земли" не соответствует действительности и является последним залпом информационной войны, которую ведет против Москвы администрация уходящего президента США Барака Обамы, заявил РИА Новости в среду главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Алеппо: во что война превратила сирийский город сказку >>

"Данное заявление директора ЦРУ – последний залп информационной войны, которую ведет против России администрация уходящего президента Барака Обамы. Эти обвинения выглядят особенно цинично, учитывая варварский характер большинства войн, которые вели США", — сказал Коротченко.

В качестве примеров эксперт привел войну во Вьетнаме, во время которой американские ВВС осуществляли массовое уничтожение мирных жителей ковровыми бомбардировками и напалмом, а также использование ударных беспилотников против гражданского населения Ирака и Афганистана.

В то же время собеседник агентства выразил надежду, что новый глава американской разведки, которого в ближайшее время назначит избранный президент США Дональд Трамп, будет вести более сдержанную публичную политику.

"Не к лицу главе разведывательной службы быть рупором информационной войны – это как минимум несерьезно", — резюмировал Коротченко.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>