Эксперт отметил особый цинизм слов главы ЦРУ о действиях России в Сирии

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Заявление главы ЦРУ Джона Бреннана, что Россия действовала в Сирии по "тактике выжженной земли" не соответствует действительности и является последним залпом информационной войны, которую ведет против Москвы администрация уходящего президента США Барака Обамы, заявил РИА Новости в среду главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее глава ЦРУ Джон Бреннан заявил, что РФ в Сирии использует тактику "выжженной земли".
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"Данное заявление директора ЦРУ – последний залп информационной войны, которую ведет против России администрация уходящего президента Барака Обамы. Эти обвинения выглядят особенно цинично, учитывая варварский характер большинства войн, которые вели США", — сказал Коротченко.
В то же время собеседник агентства выразил надежду, что новый глава американской разведки, которого в ближайшее время назначит избранный президент США Дональд Трамп, будет вести более сдержанную публичную политику.
"Не к лицу главе разведывательной службы быть рупором информационной войны – это как минимум несерьезно", — резюмировал Коротченко.
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