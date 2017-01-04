Де Мистура надеется получить приглашение на переговоры по Сирии в Астане

ЖЕНЕВА, 4 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура рассчитывает получить приглашение на переговоры в Астане, проведение которых запланировано на 23 января, заявил РИА Новости помощник спецпосланника Майкл Контет.

"Как мы понимаем, организаторы Астаны ведут подготовку. Мы ожидаем, что нас пригласят и планируем там быть", — сказал он.

По его словам, дата проведения переговоров в Астане — 23 января — была упомянута в приложении V к резолюции СБ ООН 2336 "где упоминается 23 января в качестве даты, когда начнется работа в Астане с участием ООН".

Контет добавил, что офис спецпосланника по Сирии воздержится от дальнейших комментариев до тех пор, пока не получит приглашения на встречу.