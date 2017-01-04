Востоковед рассказал, какие меры нужны против нарушителей перемирия в Сирии

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Меры в отношении нарушителей режима перемирия в Сирии должны побуждать участников конфликта к дальнейшем диалогу, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
По мнению Долгова, меры в отношении "нарушителей" могут быть различными, однако они должны побуждать участников конфликта к продолжению переговоров. "Главным, на мой взгляд, является то, что состав участников консультаций в Астане по-прежнему не определен. Будут ли это исключительно политические оппоненты, или в переговорах примут участие представители вооруженных группировок — против чего всегда выступало руководство САР — не ясно", — сказал эксперт РИА Новости.
"В данном случае слова Чавушоглу отсылают к более ранним заявлениям так называемой "Свободной сирийской армии" (ССА) и других 11 вооруженных группировок, которые обвинили правительственные войска в нарушении перемирия и, как следствие, о прекращении своей подготовки к переговорам в Астане", — отметил собеседник агентства.
"Совершенно непонятно, будет ли в переговорах участвовать одна лишь оппозиция, либо также представители вооруженных фракций. Это — важный вопрос, по которому у России и Турции были различные подходы. У руководства Сирии на этот счет есть вполне конкретный ответ: Дамаск будет вести диалог только с теми, кого считает оппозицией", — считает Долгов.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.
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