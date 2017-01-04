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Война в Сирии
Война в Сирии

Востоковед рассказал, какие меры нужны против нарушителей перемирия в Сирии

13:5404.01.2017
150730
Улицы города Алеппо, Сирия. Архивное фото
© AP Photo/ Alexander Kots

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Меры в отношении нарушителей режима перемирия в Сирии должны побуждать участников конфликта к дальнейшем диалогу, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Виды Астаны. Архивное фото
© РИА Новости. Николай Лазаренко
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Названа дата переговоров по Сирии в Астане
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что Анкара совместно с Москвой прорабатывает меры против нарушителей режима прекращения огня в Сирии. Он также анонсировал, что российские эксперты 9-10 января посетят Турцию для обсуждения предстоящих в Астане межсирийских переговоров. Сами консультации, по словам министра, начнутся в казахстанской столице 23 января.

По мнению Долгова, меры в отношении "нарушителей" могут быть различными, однако они должны побуждать участников конфликта к продолжению переговоров. "Главным, на мой взгляд, является то, что состав участников консультаций в Астане по-прежнему не определен. Будут ли это исключительно политические оппоненты, или в переговорах примут участие представители вооруженных группировок — против чего всегда выступало руководство САР — не ясно", — сказал эксперт РИА Новости.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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Турция выступает против участия курдов в переговорах по Сирии в Астане
Кроме того, аналитик считает, что у РФ и Турции присутствуют "различные подходы к тому, кто является нарушителем данных соглашений — и вообще, как именно должен протекать процесс политического урегулирования в САР".

"В данном случае слова Чавушоглу отсылают к более ранним заявлениям так называемой "Свободной сирийской армии" (ССА) и других 11 вооруженных группировок, которые обвинили правительственные войска в нарушении перемирия и, как следствие, о прекращении своей подготовки к переговорам в Астане", — отметил собеседник агентства.

"Совершенно непонятно, будет ли в переговорах участвовать одна лишь оппозиция, либо также представители вооруженных фракций. Это — важный вопрос, по которому у России и Турции были различные подходы. У руководства Сирии на этот счет есть вполне конкретный ответ: Дамаск будет вести диалог только с теми, кого считает оппозицией", — считает Долгов.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© AFP 2016/ George Ourfalian
Советник де Мистуры охаратеризовал формат встречи по Сирии в Астане
Другим, не менее важным вопросом, является присутствие турецких войск на территории Сирии. Правительство арабской республики, как отмечает Долгов, неоднократно заявляло протест в этой связи.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • vaksimena
    Да на эту "оппозицию" давно пора забить большой ржавый гвоздь! У кого есть солдаты - у того есть и право голоса, а остальные брехуны пусть в сторонке постоят, пока дяди разговаривают. Когда дяди договорятся, пустомели эти никуда не денутся (бабки-то отрабатывать надо), зато процесс с мёртвой точки сдвинется. Ближе к Договору - ближе к МИРУ!
    01:18
    05.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • vaksimena
    Да на эту "оппозицию" давно пора забить большой ржавый гвоздь! У кого есть солдаты - у того есть и право голоса, а остальные брехуны пусть в сторонке постоят, пока дяди разговаривают. Когда дяди договорятся, пустомели эти никуда не денутся (бабки-то отрабатывать надо), зато процесс с мёртвой точки сдвинется. Ближе к Договору - ближе к МИРУ!
    01:18
    05.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
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