Итогом переговоров по Сирии в Астане должна стать дорожная карта

ДАМАСК, 4 янв — РИА Новости. Результатом переговоров представителей властей и оппозиции Сирии в Астане должна стать дорожная карта по урегулированию кризиса в стране в кратчайшие сроки, говорится в тексте "Соглашения по формированию делегации для начала спецпереговоров по всеобъемлющему политическому решению сирийского кризиса мирным путем".Sputnik.
В соглашении также подтверждается, что работа обеих делегаций будет проходить под эгидой стран-гарантов — России и Турции.
"Соглашение вступает в силу с момента его подписания оппозицией и носит юридически обязывающий характер — при условии, что представитель руководства САР при участии РФ также подпишет аналогичную с точки зрения содержания копию текста данного соглашения", — подчеркивается в документе.
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