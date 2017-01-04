Итогом переговоров по Сирии в Астане должна стать дорожная карта

ДАМАСК, 4 янв — РИА Новости. Результатом переговоров представителей властей и оппозиции Сирии в Астане должна стать дорожная карта по урегулированию кризиса в стране в кратчайшие сроки, говорится в тексте "Соглашения по формированию делегации для начала спецпереговоров по всеобъемлющему политическому решению сирийского кризиса мирным путем".

"Результатом совместной работы двух делегаций (правительственного режима и оппозиции) должна стать подготовка дорожной карты с целью разрешения сирийского кризиса в кратчайшие сроки", — говорится в документе, копия которого поступила в распоряжение агентства Sputnik

В соглашении также подтверждается, что работа обеих делегаций будет проходить под эгидой стран-гарантов — России и Турции.

"Соглашение вступает в силу с момента его подписания оппозицией и носит юридически обязывающий характер — при условии, что представитель руководства САР при участии РФ также подпишет аналогичную с точки зрения содержания копию текста данного соглашения", — подчеркивается в документе.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что Анкара совместно с Москвой прорабатывает меры против нарушителей режима прекращения огня в Сирии. Он также анонсировал, что российские эксперты 9-10 января посетят Турцию для обсуждения предстоящих в Астане межсирийских переговоров, сами переговоры должны начаться 23 января.

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